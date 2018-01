Rècord de participació escolar a la Micro First Lego League

Actualitzada 11/01/2018 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

La competició de robòtica per a escolars que organitza per quarta vegada Andorra Telecom, la Micro First Lego League, tindrà una participació rècord de 10 equips, tres més que l’any passat. El 24 de gener, des dels cinemes d’Illa Carlemany, tres equips del col·legi Janer, dos de les escoles andor­ranes de Santa Coloma, Encamp i Ordino, i un més del col·legi Sagrada Família participaran en aquesta competició, en la qual hauran de programar un robot perquè afronti una sèrie de reptes relacionats amb la sostenibilitat mediambiental o social. Enguany s’ha escollit que els participants proposin fórmules per millorar la recerca, el transport i l’ús de l’aigua.

El projecte científic és un dels pilars de la Micro First Lego League i representa per als equips una oportunitat d’aportar solucions creatives i innovadores a la societat. El jurat tindrà en compte com a criteris la investigació, el caràcter innovador de la solució aportada i la presentació però també el treball en equip, el fair-play o la col·laboració.