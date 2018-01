Govern entra a tràmit la nova llei de Funció Pública

Descarrega destaca que la normativa potenciarà la carrera professional, la formació i la mobilitat

Govern ha aprovat la modificació de la llei de Funció Pública en la sessió de consell de ministres d'aquest matí. La ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, ha destacat que l'objectiu principal és la millora de la carrera professional, la formació i la mobilitat. Segons Govern, es pretén implantar un model horitzontal que tingui una durada de fins a 40 anys al cos general i que cada nivell compti amb diferents graus.

Pel que fa als incentius, la intenció "és recompensar els treballadors premiant el talent i el compromís amb el treball", ja que remarquen que els complements retributius dels treballadors "s'amplien".

La nova llei fixa també les condicions de la mobilitat dels empleats públics, que serà voluntària o obligatòria. Des de l'executiu es ressalta que s'inclouen els criteris per fer formació, que va ser una de les demandes dels funcionaris durant l'elaboració del text, i per a la qual es fixa un pla i s'establiran acords i convenis amb altres entitats per oferir formacions.

El consell de ministres ha decidit també entrar a tràmit parlamentari aquesta setmana un projecte de llei de suplement de crèdit per un import de 2.982.150 euros destinat a transferir fons a l'AREB per fer front a les despeses derivades dels contenciosos judicials i administratius interposats contra l'entitat per la resolució de BPA. El ministre Jordi Cinca ha recordat que l'AREB s'enfronta a 109 contenciosos judicials, civils i penals, com a conseqüència del procés de resolució del banc i del no traspàs de comptes a Vall Banc.

Finalment, el Govern ha aprovat la modificació del reglament de la Conava amb l'objectiu de personalitzar el sistema de valoració de la discapacitat, segons va indicar el ministeri d'Afers Socials.





