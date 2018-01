Els Cierco volen que el Banc Central porti l'acord monetari amb la UE a la justícia

Actualitzada 10/01/2018 a les 06:49

La família Cierco va enviar al Banc Central Europeu la demanda tramesa a la Comissió Europea i li reclama que estudiï la “deficient transposició feta pel Principat” de la directiva en matèria de reestructuració d’entitats financeres, la llei de l’Areb, i que si ho creu oportú, “sotmeti un possible cas d’incompliment de l’Acord Monetari per part del Principat d’Andorra davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)”, van expressar ahir a través d’un comunicat.

Segons ells, el fet d’haver fet una “transposició parcial de la directiva sobre reestructuració i resolució d’entitats financeres” comportaria automàticament no respectar l’acord subscrit per Andorra amb la UE en matèria monetària, i ells entenen que es van incomplir els compromisos internacionals alhora, van causar un perjudici de gran magnitud als socis de l’entitat bancària.