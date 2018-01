El cos manté en curs les indagacions per esbrinar si hi pot haver responsabilitat penal

La policia manté en curs una investigació per esbrinar si hi ha responsabilitat penal en l’actuació dels agents de circulació en el cas de l’home begut del Pas de la Casa, segons van confirmar ahir fonts del cos. L’anàlisi completa de la seqüència d’imatges que va gravar aquella nit una càmera de seguretat d’un restaurant del car­rer Maià, quan el jove ebri va caure sobre la neu just abans que dos agents abandonessin el lloc dels fets, és un dels elements que s’estan analitzant.

El jove i el seu germà, no residents de 23 i 18 anys, van ser detinguts per