L'economia va créixer un 2,6% el 2016 i va superar els 2.600 milions d'euros

Les dades del PIB, semidefinitives del 2016, amb pràcticament totes les xifres analitzades, revelen que el PIB nominal es va situar en 2.601,1 milions d’euros, amb una variació interanual del 2,6% respecte a l’any 2015, i amb un creixement generalitzat de quasi tots els sectors productius, que va permetre reduir la contribució negativa del sector financer, el qual va passar a tenir una taxa de creixement nominal negativa, del 5,9%, i va caure des dels 508,5 milions d’euros el 2015, a 478,4 l’any 2016.

D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per capita d’Andorra se situa en més de 35.580 euros l’any 2016, és a dir, que va créixer un 0,7% més que l’any passat. Per altra banda, la pressió fiscal per a l’any analitzat es va situar en el 25,2%, i va incrementar el seu valor en 1,8 punts respecte a l’any 2015, una dècima per sota de l’estimació avançada que es va publicar el mes de maig passat.

