Actualitzada 03/01/2018 a les 06:43

A la frontera hispanoandorrana es van produir retencions tant per entrar com per sortir, durant bona part del dia d’ahir. Al vespre, els vehicles que entraven a Espanya tenien dos quilòmetres de cua i els que volien entrar al Principat, tres. També es van col·lapsar, puntualment, les entrades a la Massana, a Ordino i a Canillo, després de la baixada de pistes.