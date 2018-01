L'INAF alerta del risc d'invertir en criptomonedes en considerar-les molt volàtils

Actualitzada 02/01/2018 a les 06:52

L’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) ha emès recentment un comunicat en què alerta del risc d’invertir en criptomonedes en general, “atès que poden ser extremadament volàtils i que no compten amb cap mena de protecció per a l’inversor”. També informa que l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) ha alertat dels riscos sobre les ofertes inicials de monedes (ICO) per als inversors mitjançant l’emissió d’una declaració. L’INAF adverteix que tant les ICO com les criptomonedes, per la seva naturalesa, “podrien suposar un risc significatiu de frau, blanqueig de diners i finançament del ter­rorisme”. Malgrat l’alerta, l’organisme assegura que l’INAF continua apostant per les noves tecnologies Fintech i en general pels avanços tècnics i reguladors en el sector financer, però sempre assegurant la protecció dels inversors.