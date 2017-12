Mes de 3 quilòmetres de cua per un accident a Sant Julià

Actualitzada 31/12/2017 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

Un accident a la CG-1 a Sant Julià pocs minuts després de les 17.30 hores de la tarda de dissabte va provocar fins a 3,5 quilòmetres de retencions en direcció a Andorra la Vella. A l’accident, en què es van veure implicats dos turismes, un dels conductors, resident de 42 anys, va resultar ferit lleument. La tarda va ser bastant complicada a les carreteres per la baixada de cotxes de pistes, amb retencions en sentit sud, a la CG-2 des de Grau Roig fins a l’entrada de Canillo, a l’entrada d’Encamp i també a la CG-4 per entrar a La Massana i a la CG-5 per accedir a la Massana des d’Arinsal. També es van registrar dos quilòmetres de cues per sortir del Principat pel riu Runer. Dissabte al matí, els 15 quilòmetres de retencions entre l’N-260 a Adrall i l’N-145 a la Seu d’Urgell en sentit Andorra van provocar tres quilòmetres a Sant Julià en sentit nord.