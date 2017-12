Corts l’absol de dos dels tres delictes pels quals venia acusat per la fiscalia i el tribunal no marca cap tipus d’indemnització

Nou mesos després de la celebració del judici i 12 anys que Jaume Cabot denunciés l’Agència de Protecció de Dades (APDA) que havia trobat un arxiu amb els mots clau i les contrasenyes de 15.995 adreces electròniques del domini andorra.ad, el Tribunal de Corts va dictar ahir sentència. I ho va fer en termes molt favorables per a l’únic acusat de la filtració de les dades, el propi Cabot, que ha estat absolt de dos dels tres delictes pels quals venia acusat per la fiscalia. Els magistrats l’han condemnat a un any de presó condicional per estar en possessió de