El comú de la capital destinarà cinc milions a l’embelliment de l’eix comercial el 2018

El comú d’Andorra la Vella té previst invertir fins a 9,5 milions d’euros en la remodelació general de l’avinguda Meritxell, cinc dels quals es gastaran ja l’any que ve, 2,5 més el 2019 i la resta per definir. La cònsol major, Conxita Marsol, no va voler detallar en la sessió de consell de comú d’ahir quines actuacions es duran a terme en el marc del projecte d’embelliment i es va limitar a explicar que la voluntat és “fer el màxim en un mínim de temps”, i que hi haurà diverses fases que s’allargaran fins a final de mandat. La pavimentació