Efectius antiincendis i de la policia es van desplaçar a l’hotel per inspeccionar el lloc

Efectius del cos de bombers i agents de policia van tornar ahir al matí a l’establiment hoteler de l’avinguda Santa Coloma d’An-dor­ra la Vella per inspeccionar el lloc on es van originar les flames. I el servei antiincendis conclou que la causa més probable de l’incendi és una fallada elèctrica fortuïta a la zona de la sauna, que és on es va originar i va quedar concentrat el foc. No obstant això, la policia ha iniciat una investigació per acabar de determinar què és el que va succeir i corroborar que va ser un incident fortuït.

Ahir l’establiment hoteler havia reprès