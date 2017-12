Descarrega retarda al gener la reunió de la comissió de la Funció Pública

El Govern intentarà in extremis aconseguir que els representants dels sindicats de l’administració signin l’informe preceptiu sobre la reforma de la Llei de la Funció Pública. Tot i que la intenció de l’executiu era que el projecte entrés a tràmit després de Reis, la ministra de la Funció Pública i la Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, va decidir ajornar la reunió d’ahir de la comissió consultiva i convocar-la el proper 8 de gener.

Descarrega va prendre aquesta decisió després que els tres membres de la comissió corresponents als sindicats decidissin no assistir a la trobada d’ahir per la urgència de la