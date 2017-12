L'ocupació es dobla i pugen un 20% els ingressos respecte al Nadal passat

Els hotels es van omplir un 65% el cap de setmana passat i esperen estar plens d’ara fins al 3 de gener

El doble d’ocupació i entre un 15 i 20% més d’ingressos respecte a l’any passat. Les vacances de Nadal estan essent molt positives per al sector turístic, que veu com gràcies a l’augment de la demanda els hotels poden apujar els preus de les habitacions. El president de la Unió Hotelera, Manel Ara, va explicar que pel pont de Nadal i Sant Esteve hi va haver un 65% d’ocupació quan l’any passat va ser del 30%, i que a partir d’ara s’espera omplir en un 85% amb establiments plens fins al 3 de gener. “Hi haurà ocupació màxima sobretot a