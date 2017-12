Critica que “les intervencions judicials” i el fet que Andorra procedís a actuar sense haver-los consultat van fer que tres accions conjuntes no donessin fruits

Tres operacions de lluita contra el contraban de tabac que van organitzar conjuntament Andorra i França no van donar els fruits que esperaven els veïns del nord. I no ho van fer “a causa de les interferències provocades per les intervencions judicials i per les decisions andorranes de procedir de manera unilateral a realitzar les operacions sense consultar-ho amb les autoritats franceses”. Així s’assenyala en la documentació que els tècnics del ministeri de l’Interior de França van enviar a l’Assemblea Nacional perquè la comissió parlamentària d’Afers Exteriors elaborés l’informe que va acompanyar el projecte de llei autoritzant l’aprovació de l’acord

