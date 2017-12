Cinc recursos per a no res

El Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d’un home condemnat a 18 mesos de presó condicional per donar dos cops en una discussió de trànsit.

Al Constitucional (TC) guanyes poques vegades. I si ho has fet un cop i no t’ha servit per a res, ho pots tornar a intentar. Però la sort no sempre truca dues vegades a la porta. Si més no en el cas d’un home que va ser condemnat a 18 mesos de presó condicional per haver atonyinat i vexat un home després d’una discussió de trànsit el 2010. Els fets pels quals va ser jutjat per Corts el 2012, quan el condemnat tenia 45 anys, van succeir després d’un xoc lleu entre dos cotxes en una rotonda de la CG-1,