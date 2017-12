Més Nadal que rebaixes

Molta gent pels carrers però percepcions oposades segons el comerç en l’inici de la campanya de rebaixes. Els eixos comercials van viure ahir una jornada de compres on alguns creien que pesava més la urgència de comprar el regal que els primers descomptes.

Molta gent i alguna que altra corredissa d’última hora per les compres abans de les festes de Nadal. Així estaven ahir els eixos comercials del país, amb l’afegit que, tal com s’anunciava a la majoria d’aparadors amb descomptes del 25, del 30 o fins i tot del 50 i 60%, s’ha donat ja també el tret de sortida a les rebaixes, que s’allargaran fins al 28 de febrer. “Els descomptes atrauen molta gent, sí”, explicava al matí Samy Sousa, responsable de la botiga Calzedonia de l’avinguda Carlemany. Sousa hi afegia, però, que en el seu cas “ha afavorit tenir-ho a