La policia ha detingut des de principi d’any 277 conductors per superar la taxa que es castiga penalment,

un 41% més que el 2016

Les infraccions per donar positiu als controls d’alcoholèmia s’han disparat el 2017 i quan falten dotze dies per acabar l’any les xifres de la policia posen en relleu un increment en el nombre de denúncies, tant per la via penal com administrativa. Des de l’1 de gener i fins al 19 de desembre passat la policia havia detingut 277 persones per donar positiu en un control d’alcoholèmia, un 41% més de les que es van arrestar durant tot l’any passat per haver comès aquesta infracció i que van ser 196. Per ser detingut per la policia, la persona que està

#1 per quan Uber a Andorea

(23/12/17 11:18)