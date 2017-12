Corts tampoc troba motius racistes en l'atac a un jove jueu

Condemna els tres acusats a penes de presó condicional per agressió

Els tres joves que van agredir brutalment un altre de religió jueva a la sortida d’una discoteca de la Massana la matinada del 18 d’abril del 2014 després d’una discussió han estat condemnats a diverses penes de presó condicional pel Tribunal de Corts. Els magistrats no han considerat l’agreujant d’haver comès els fets per un mòbil discriminatori per motiu de la seva religió, identitat o condició personal. I no ho han fet després que en el judici que es va celebrar el 10 d’octubre la fiscalia canviés el seu escrit d’acusació per retirar l’agreujant. No ho va fer l’acusació particular,