S’ofereix a fer una campanya nacional i demana que s’ajorni crear una taxa per la tinença de cans

L’associació animalista Laika s’ofereix al Govern i als comuns per capitanejar una campanya de conscienciació dels propietaris incívics de gossos i d’aquesta manera ajornar la creació d’una taxa per la tinença d’aquests animals. L’impost l’han proposat els comuns com a font per finançar el cens d’ADN que permetria localitzar els propietaris dels cans que deixin excrements a la via pública. Josep Mas, president de l’entitat, va explicar en declaracions al Diari que la campanya a nivell nacional permetria paralitzar un o dos anys la introducció de la taxa. “Si la campanya no té els efectes esperats, es podria tornar a

