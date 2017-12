Els tres lauredians Joan Albert Farré, Marc Pintat i Oliver Alís dimiteixen

L'executiva liberal es trenca Carta de renúncia dels cinc membres de l'executiva liberal

Actualitzada 19/12/2017 a les 11:57

Cinc membres de l'executiva liberal han presentat la dimissió a través d'una carta adreçada al president i candidat a Cap de govern per Ld'A, Jordi Gallardo. El vice-president primer Joan Albert Farré, el secretari d'organització Oliver Alís, la secretària d'igualtat Ruth Vila, el representant de Sant Julià Marc Pintat i el d'Ordino Xavier Surana. La dimissió arriba per les discrepàncies amb els 'gallardistes' en el procediment “viciat” per elegir Gallardo com a cap de llista. Addueixen en la carta que han estat molts els intents fets per “reconduir la situació”. Acusen Gallardo de que ni ell ni els seus han tingut la més “mínima mostra d'interés d'obrir cap via de diàleg”. I lamenten que ha fet passar els “personalismes” (que l'elegissin com a cap de llista) per davant de les “solucions programàtiques”. Acaben recordant que el comportament dels gallardistes, que han forçat ja la marxa dels cinc consellers lauredians i massanencs quedant el grup parlamentari només amb tres, no és democràtic perquè “els processos democràtics són quelcom més que tot això.

#4 Gengiskhan

(19/12/17 14:49)



#3 Joan

(19/12/17 14:23)



#2 JKR

(19/12/17 13:13)



#1 Brindis

(19/12/17 12:23)