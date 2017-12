Els dispositius preventius de Protecció Civil creixen i arriben a 67 el 2017

Aquest any també s'ha treballat en la redacció del Pla nacional d'emergències i s’ha actualitzat el pla especial de despreniments rocosos i esllavissades.

Actualitzada 15/12/2017 a les 13:53

El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha dut a terme un total de 67 dispositius preventius de seguretat en esdeveniments esportius, socials o culturals durant l’any 2017, segons informa l'executiu. Així s’ha informat en la reunió mantinguda aquest divendres al matí per exposar el balanç d’actuacions del departament de l’any 2017. El director de Protecció Civil, Francesc Areny, i els caps d’Àrea, Cristian Pons i Yolanda Font, n'han informat a diferents col·lectius implicats com els bombers, la policia i molts altres, en presència de la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné.



Protecció Civil organitza dispositius preventius de seguretat per a tots aquells actes públics que ho requereixen, i des de l’any 2013 aquests han anat a l’alça. L’any 2013 se’n van fer un total de 20, mentre que l’any 2017 se n’han fet 67. D’aquests, la majoria són esdeveniments esportius (55), mentre que la resta són concerts, festes i altres (12).



Durant l’any 2017, han destacat dos esdeveniments importants per als quals s’han organitzat dispositius preventius. Per a la Volta als Ports es va preveure un dispositiu amb 46 efectius professionals i 180 voluntaris, i per a la Cursa Illa Carlemany es van destinar 31 efectius professionals i 92 voluntaris.



Atès l’augment d’aquestes actuacions, i amb la voluntat de regular-les de la millor manera, el departament treballarà durant el 2018 en la redacció del reglament d’actes extraordinaris i plans d’autoprotecció. A més, es preveu elaborar un nou dispositiu de seguretat i senyalització de les curses a peu, en què estiguin obertes i tancades per vehicles amb banderes vermella i verda que indiquin el tancament i reobertura del trànsit a la carretera.



D’altra banda, durant el 2017 també s’ha treballat en la redacció del pla nacional d’emergències, s’ha actualitzat el pla especial de despreniments rocosos i esllavissades i s’han redactat plans específics per als accessos a Arcalís, Sorteny i les Salines.



Altres projectes que s’han destacat en la reunió com a prioritaris per al 2018 són l’elaboració dels plans especials i específics de Protecció Civil, la definició de les activitats crítiques i l’elaboració dels plans d’emergència comunals.



En finalitzar la presentació, també ha tingut lloc l’acte de lliurament de diplomes per a tècnics competents en elaboració de plans d’autoprotecció per a 17 persones que han participat durant el 2017 en el curs impartit amb el Col·legi d’enginyers d’Andorra amb col·laboració amb el Col·legi d’enginyers de la Generalitat de Catalunya per a personal de l’Administració.