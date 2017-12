Andorra i la regió occitana acorden la cooperació en salut, educació i turisme

Actualitzada 14/12/2017 a les 06:54

La seu de la prefectura de la regió occitana va acollir ahir la jornada de treball francoandor­rana per tal d’impulsar la cooperació en diversos àmbits: l’economia, la salut, el turisme i també l’educació. La delegació andorrana, encapçalada per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i la francesa, amb el prefecte Pascal Mailhos al capdavant, van acordar, entre d’altres qüestions, cooperar en les urgències mèdiques, així com en els àmbits de la discapacitat, la geriatria o l’oncologia, i també donar major visibilitat a l’oferta de formació i educació francesa entre els joves andorrans.