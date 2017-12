Sisena edició de la recollida d'aliments dels treballadors de MoraBanc per a Càritas

El lliurament dels productes s'ha fet aquest matí

Actualitzada 13/12/2017 a les 12:52

Els empleats de MoraBanc han lliurat aquest dimecres les bosses d’aliments recollides entre tot l’equip de l’entitat al banc d’aliments de Càritas Andorrana. Una acció promoguda pels propis empleats que aquest any arriba a la sisena edició. S’han recollit aliments bàsics i amb una data de caducitat llarga com ara conserves, brous, olis, llegums i cereals, i també productes d'higiene.



La campanya de recollida d’aliments que organitzen els empleats de MoraBanc s’afegeix a d’altres accions que el banc porta a terme aquestes dates, com la col·laboració amb la campanya de joguines del periodista Òscar Royo, o l’acord amb Vivand per cedir les comissions de les targetes de crèdit a Càritas i a La Gavernera durant el pont de la Puríssima.