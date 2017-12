La fiscalia demana sis anys de presó per als pares de la nena Nadia Nerea per estafa

La fiscalia de Lleida demana 6 anys de presó per a Fernando Blanco i Margarita Garau, els pares de la nena Nadia Nerea, per un presumpte delicte continuat d’estafa. Els considera responsables d’haver-se apropiat d’1,11 milions d’euros de l’associació que van crear per recaptar fons teòricament destinats a tractar la seva filla d'una malaltia rara. Però segons l’escrit de l’acusació, els pares de la menor, que patia tricotiodistròfia però la seva vida no corria perill com asseguraven els progenitors en les compareixences públiques, van crear l’associació amb “ànim d’obtenir un lucre patrimonial il·lícit”. El fiscal assegura que l’associació només va