El ministre Camp diu que amb la Puríssima s'ha tornat a xifres “d'abans de la crisi”

El ministre de Turisme, Francesc Camp, va mostrar-se molt satisfet ahir amb les xifres que ha deixat “un pont històric”. Segons Camp, el volum de visitants s’ha situat a nivells “d’abans de la crisi”, el que pot indicar una tendència de cara a un bon hivern pel sector. “Demostra que hi ha una recuperació claríssima del turisme a Andorra”, va explicar Camp.

Francesc Camp va apuntar, qüestionat per les fortes cues de vehicles registrades diversos dies, que “tenim les carreteres que tenim” i que “és difícil que no hi hagi moments complicats”. Camp va elogiar la tasca de Mobilitat i dels