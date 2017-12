L’obertura podria atreure inversors del sector del luxe, de la sanitat o de les ‘smart cities’

L’ambaixador britànic, Simon Man­ley, afirma que el procés d’obertura econòmica ha despertat l’“interès d’empreses a invertir aquí”. “La diversificació de l’economia és un procés important i crec que ofereix possibilitats per a les empreses estrangeres”, va subratllar, tot recalcant que estan “treballant per veure quins sectors hi estarien interessats”. Concretament, va apuntar que empreses del món del luxe, la sanitat o les smart cities es podrien veure atretes per les possibilitats que ofereix el Principat i podrien decidir invertir o exportar al país.

Un procés que va dir que s’accelerarà “en els propers mesos” a mesura que s’intensifiquin i avancin els