El ministeri de Turisme demanarà a Grandvalira que l’informi de les setmanes en què hi haurà joves que puguin crear aldarulls

El ministeri de Turisme demanarà a Grandvalira que l’informi de les dates en les quals hi haurà més turistes al Pas de la Casa amb un perfil “conflictiu”, per tal de reforçar les dotacions de la policia i evitar tant com sigui possible els aldarulls nocturns que s’han anat produint de manera repetida a la vila encampadana les darreres temporades d’hivern. Ho va assenyalar en declaracions al Diari el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va assegurar que, “tal com va dir Interior”, els efectius policials “són els que són”, però ja s’estan reforçant amb 30 nous agents,