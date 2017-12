La candidatura d’Andorra rep el suport dels ministres d’Exteriors llatinoamericans, d’Espanya i Portugal

Andorra està una mica més a prop de la proclamació com a seu de la Cimera Iberoamericana del 2020. Tots els ministres d’Exteriors de la Conferència Iberoamericana celebrada ahir a Guatemala van formalitzar el suport a la candidatura andorrana per acollir la cimera de caps d’estat i de Govern del 2020. La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va remarcar que tot i que encara manca el posicionament dels caps d’estat i de Govern, “és un molt bon senyal que els ministres hagin acceptat Andorra com a candidata”. Un fet que accelera els preparatius associats a la trobada, que començaran ja