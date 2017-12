D'helicòpter a braç

El David va néixer sense l’avantbraç dret, així que sempre havia volgut saber què se sentia en poder-lo usar. Va trobar la solució en forma d’helicòpter de LEGO i una setmana després ja havia fet una pròtesi amb la qual poder agafar objectes.

L’esperit de superació no coneix barreres ni edat, al contrari, la joventut acostuma a donar un plus d’energia i d’un coneixement tecnològic que no tenen els més grans. És el cas del David Aguilar, un jove lauredià de 18 anys que va néixer sense l’avantbraç dret, però que tenia una voluntat, “poder sentir com utilitzar la mà dreta, i ho vaig aconseguir amb el meu Legotècnic”. Tot el que va necessitar va ser un somni i una joguina. “Fa un mes estava al llit i a la prestatgeria tenia un helicòpter de LEGO que estava agafant pols i ja m’estava