L’ens recorda que el ginecòleg llicenciat en dret ha de complir els requisits que fixa la llei

La Batllia ha admès a tràmit la demanda interposada per Gerard Gouarré contra la resolució del Col·legi d’Advocats que desestimava la seva sol·licitud d’inscripció. Gouarré va tornar a sol·licitar l’alta després que fa uns anys el col·legi ja desestimés la seva petició, una decisió que llavors va ser avalada per la justícia. El Tribunal Superior va resoldre que un exercent del dret havia de complir uns criteris d’honorabilitat que en el cas del ginecòleg condemnat per abusos a pacients no es complien.

La nova sol·licitud de Gouarré arriba després que se li aixequés la inhabilitació per a tota la vida, decisió