SDP veu factible el pacte amb Ld'A a nivell parroquial a les generals

El recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma competencial es presentarà en breu

SDP veu factible el pacte amb Liberals per fer llistes territorials conjuntes a les eleccions generals. Fins i tot amb el PS hi ha “possibilitats”, segons va assegurar ahir el conseller general del partit, Víctor Naudi, en roda de premsa, tot i reconèixer que amb els socialdemòcrates “no s’ha avançat tant” com amb els liberals. “Totes les respostes que hem rebut han estat francament positives i tenim esperances que això tirarà endavant”, va afirmar el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles. Una coalició que tindrà com a punt comú, va subratllar Naudi, “encarar totes les reformes que Martí no ha