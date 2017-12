El Voluntariat mobilitza 670 persones en 19 esdeveniments

Actualitzada 06/12/2017 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

En el Dia internacional del voluntariat, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va fer balanç ahir de l’activitat del voluntariat del 2017, i va destacar que van mobilitzar 670 persones que van participar en 19 esdeveniments. Gelabert va recordar que entre les activitats que van requerir més participació de voluntaris hi ha el Cirque du Soleil, la Vuelta, la Bicicletada o la Cursa de la dona.

El coordinador de polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, va ressaltar que el cos de voluntaris és divers i l’integren persones de totes les edats, per això les tasques encomanades s’adapten al grau de funcionalitat de cada persona, i que la mobilització d’aquest col·lectiu contribueix a la seva integració i cohesió social.

El departament de Voluntariat va participar, enguany, a la Fira d’Andorra la Vella per obtenir noves inscripcions i van aconseguir una cinquantena de nous integrants que sumats als que ja en formen part deixen el departament en 260 persones.