L’Ecofin inclou Andorra en un llistat amb països que han demostrat “la voluntat” d’impulsar mesures per “cooperar fiscalment”

La reunió de ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea, l’Ecofin, ha deixat Andorra fora de la llista negra de paradisos fiscals. El Principat s’hi inclou en una relació de 24 països, entre els quals hi ha Liechtenstein, San Marino, Suïssa o Turquia, que Brussel·les considera que “han demostrat la seva voluntat d’impulsar mesures per cooperar fiscalment” i en el cas d’Andorra li dona de termini fins a l’any que ve per implementar-les. En concret, l’Ecofin insta Andorra a modificar la Llei de l’impost de societats per suprimir alguns règims especials i modificar-ne d’altres.

“El que valorem és que no