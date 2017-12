El col·legi María Moliner celebra el dia de la Constitució espanyola homenatjant la persona que dona nom al centre

L'objectiu de les jornades era aproximar la figura de la bibliotecària, filòloga i lexicògrafa als alumnes més grans de l'escola, els de secundària i batxillerat

Coincidint amb el dia de la Constitució espanyola, el col·legi espanyol María Moliner ha celebrat les segones Jornades Culturals i ho ha fet homenatjant la persona que dona nom al centre educatiu. I és que aquest 2017 fa 50 anys de la publicació del 'Diccionario de uso del español', obra de María Moliner. L'objectiu d'aquestes jornades era aproximar la figura de la bibliotecària, filòloga i lexicògrafa als alumnes més grans de l'escola, els de secundària i batxillerat.



Primer s'ha projectat el documental 'Mujeres para un siglo: María Moliner', que gira al voltant de la figura de Moliner i la seva tasca de redacció del diccionari. Tot seguit, un grup d'alumnes ha realitzat una lectura dramatitzada de l'obra 'El diccionario', de Manuel Calzada. I, a l'últim, hi ha hagut una actuació del cor del col·legi. La cap d'extraescolars del centre educatiu, Victoria Troncoso, ha dit que "volem que els nostres alumnes tinguin clar qui era María Moliner i intentar transmetre els seus valors: la constància, el treball, el gust per la cultura i pels llibres i, també, transmetre als nostres alumnes que la cultura, a partir d'ara, serà un element que estarà molt i molt present a la seva vida diària i quotidiana". I és que l'aula 300, la que el col·legi utilitza habitualment per als actes culturals, des d'aquest dimecres és l'aula María Moliner.



Les activitats han comptat amb la presència de la consellera d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra, Yolanda Varela Tortajada, que ha estat l'encarregada de destapar la placa commemorativa que dona nom a l'aula. Tortajada ha destacat que les activitats culturals que ha organitzat el centre eren la millor manera de celebrar el dia de la Constitució espanyola. De Moliner, la consellera ha dit que ha estat "una gran dona, una gran bibliotecària i l'autora del diccionari que hem utilitzat generacions de castellanoparlants", i que el temps ha situat la seva figura "en el seu lloc", ja que "potser en el seu moment no va tenir el reconeixement que es mereixia". Sobre l'evolució del col·legi María Moliner, Yolanda Tortajada s'ha mostrat satisfeta amb el nombre d'alumnes "estable" i amb la tasca de l'equip directiu, recordant que el curs passat va ser el de consolidació del centre integrat i que aquest va començar amb total normalitat i amb la plantilla docent al complet.



Les segones Jornades Culturals del col·legi María Moliner s'han completat amb la conferència 'Biblioteques: del silenci al núvol', dirigida als alumnes de batxillerat, i amb les activitats de celebració del dia de la Constitució espanyola. De cara al mes d'abril, el centre està preparant la setmana cultural.