Cau la cúpula del grup veneçolà que blanquejava a través de BPA

L’ambaixador a l’ONU i expresident de Pdvasa, Rafael Ramírez, és destituït, i el seu cosí, Diego Salazar, i Nervis Villalobos i Javier Alvarado han estat detinguts

La fiscalia veneçolana ha engegat la maquinària contra la trama de blanqueig de diners derivats de l’empresa pública i principal actiu del país, Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) partint de la “revisió dels documents” enviats per Andorra en el marc de la investigació del cas BPA, segons va explicar el fiscal general Tarek Saab. El representant del Ministeri Públic ha destacat que existeixen documents que demostren “transferències des de i cap a comptes externs de BPA” per aquest grup organitzat que utilitzaven per amagar els reals beneficiaris dels comptes i societats pantalla (creades majoritàriament per BPA Serveis) de l’entitat