L’executiu aposta per trametre a la UE que el sector tingui un llarg període d’adaptació a canvi de posar una data límit

La línia ha canviat. El plantejament amb el qual treballaven les comissions d’Andorra i la Unió Europea respecte al sector tabaquer passava per establir vint anys de marge que s’havien d’anar revisant cada cinc anys per constatar que el Principat anava fent els passos necessaris per reduir la dependència del producte estrella. El nou paradigma, i que serà la proposta que el Govern té al cap per presentar a la Unió Europea, és demanar un període més llarg, de trenta anys, que no requereixi les revisions constants però que al mateix temps sigui definitiu. En trenta anys després de signar