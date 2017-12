La dona, amb ordre de recerca, va ser identificada a la frontera del riu Runer

La policia va arrestar dissabte la tercera implicada en l’onada de robatoris en xalets de l’estiu. La dona no resident de 23 anys era objecte d’una ordre de recerca judicial des de finals del mes de juliol, després que en aquell moment s’hagués detingut dos homes de 25 i 34 anys, també no residents, per robar en habitatges d’Andorra la Vella i l’Aldosa (la Massana) que es trobaven buits pel període vacacional.

Segons fonts de la policia, la jove arrestada va ser identificada i detinguda quan es disposava a entrar al país a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, dissabte passat