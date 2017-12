Detingut a Veneçuela un empresari acusat de blanqueig de capitals a través de BPA

Actualitzada 03/12/2017 a les 06:50

Redacció Andorra la Vella

El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va informar de la detenció de Diego José Salazar Carreño, un empresari del país, per estar presumptament involucrat en la trama de blanqueig de capitals de BPA. Saab va explicar que segons els informes de moviments i obertura de comptes bancaris i traspassos, Salazar Carreño estaria involucrat en una xarxa que va operar amb fons milionaris entre el 2011 i el 2012, i que ell xifra en gairebé 1.350 milions d’euros. “Amb aquesta intervenció, arrenca la investigació a fons de la trama de corrupció d’Andorra i farem el possible perquè tots els involucrats, siguin presentats davant la justícia veneçolana”, va afirmar el Fiscal General. En aquest sentit, va afegir que el seu despatx sol·licitarà també l’extradició de Nervis Villalobos, ex-viceministre d’energia elèctrica, que es troba a Espanya, “perquè els delictes que va cometre van afectar l’economia nacional”.

Les investigacions sobre aquesta trama de corrupció es van iniciar després dels informes emesos per la Unitat d’Informació Financera d’Andorra i els documents requisats pel Ministeri Públic (MP) veneçolà. Segons Saab, Salazar Carreño i altres involucrats es dedicaven a “maquillar transferències com a banda delictiva, i estaven vinculats entre si per defraudar empreses de l’Estat i també altres organismes de la República”.