Sindicatura impulsa una reforma del reglament del Consell General, que crearà un codi de conducta per regular les incompatibilitats dels parlamentaris

Sindicatura impulsarà una reforma del reglament del Consell General que preveu la creació d’un codi ètic de conducta que regularà els possibles conflictes d’interessos dels consellers generals a partir d’un règim d’incompatibilitats. Per fer-ho, els parlamentaris estaran obligats a fer una declaració de béns patrimonials i activitats que podria ser davant de notari o de Sindicatura i en començar i acabar la legislatura per detectar possibles canvis. El nou reglament preveurà, a més, mecanismes per controlar el finançament dels grups parlamentaris. El síndic, Vicenç Mateu, va lliurar ahir un esborrany amb les propostes als presidents dels grups parlamentaris amb la