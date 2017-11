Salut detecta dos casos nous de VIH el 2016

Al Prinicipat hi ha un total de 69 casos de Sida registrats, el 85,5% corresponen a homes i el 14,5% a dones.

Durant l'any 2016 es van notificar dos casos nous d'infecció per VIH. Així s'ha fet públic des de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut coincidint amb el Dia mundial de lluita contra la Sida que se celebrarà demà. Amb la suma d'aquests nous casos, al Principat hi ha un total de 69 casos de VIH-sida registrats, el 85,5% dels quals corresponen a homes i el 14,5% a dones.



Pel què fa a la taxa d'incidència se situa en 2,56 casos nous per cada 100.000 habitants. Aquest valor és inferior a la incidència observada pel mateix any a Espanya (6,8) i França (7,8) i molt per sota de la de Portugal (10 casos nous per cada 100.000 habitants).



Des del ministeri de Salut s'assenyala que en els darrers anys s'ha observat que el principal factor de risc pel que fa a la via de contagi ha estat al conducta sexual de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció (63,9%). Dins d'aquest factor, el 45,28% correspon a pràctiques heterosexuals, el 50,94% a homosexuals i el 3,77% a bisexuals.



D'altra banda, des del ministeri s'ha indicat que amb motiu del Dia mundia de la lluita contra la Sida, durant la jornada de demà els Centres d'Atenció Primària oferiran gratuïtament la realització de les proves diagnòstiques del VIH durant tota la jornada. A més, es distribuiran preservatius a les farmàcies, Centres d'Atenció Primària i PUnts Jove de totes les parròquies a les persones que sol·licitin informació al respecte. Finalment, Caldea se sumarà a la celebració il·luminant l'edifici de color vermell.