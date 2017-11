La batlle no veu indicis d’infracció penal en la presumpta implicació de l’exministre

La Batllia ha arxivat la causa que implicava l’exministre Jordi Alcobé en l’afer dels correus electrònics de Meritxell Mateu. Un cas que es va iniciar amb l’aparició d’uns e-mails on l’ex-consellera demòcrata actuaria com a lobbista de BPA i mencionava el nom de l’exministre quan es parlava d’aconseguir canvis legals per afavorir els interessos de l’antiga entitat bancària. En concret, es parlava de rebaixar els tipus de cotització dels assalariats d’uns hubs de gestió.

Una possibilitat que de tirar endavant hauria obert la porta a un negoci que l’antic banc tenia suposadament entre les mans per crear un hub de gestió

