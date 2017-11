Crèdit Andorrà, designat Banc de l'Any d'Andorra per la publicació 'The Banker'

És la novena vegada que l’entitat rep aquest guardó

Actualitzada 30/11/2017 a les 11:49

Crèdit Andorrà ha estat escollit Banc de l’Any d’Andorra 2017 per la publicació The Banker del grup Financial Times, en un any en què també ha estat designat per aquesta publicació i per PWM com a millor entitat d’Andorra en banca privada.

El premi Banc de l’Any d’Andorra reconeix la trajectòria de Crèdit Andorrà, i destaca paràmetres com els resultats obtinguts i l’equilibri entre l’estratègia d’expansió internacional i el negoci de país. Altres elements que s’han tingut en compte són el compromís del banc en matèria de sostenibilitat i les iniciatives dutes a terme en innovació i digitalització durant l’últim any.



Antoni Pintat, president del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà; Josep Peralba, conseller delegat, i Xavier Cornella, director general, van assistir ahir a l’acte de lliurament del premi que va tenir lloc a Londres. Els darrers quinze anys, l’entitat ha rebut la distinció de Banc de l’Any d’Andorra nou vegades.



La publicació financera ha destacat la capacitat de Crèdit Andorrà per trobar l’equilibri entre la consolidació del negoci al país, l’estratègia d’expansió a escala internacional i el manteniment de les principals magnituds, tot plegat en un any complex de canvi i reestructuració del sistema financer internacional i d’adaptació al nou marc regulador.



Pel que fa a la internacionalització, The Banker ha valorat l’expansió del Grup a Europa i Amèrica amb el projecte de banca privada boutique, que s’ha reforçat amb la consolidació de Luxemburg com a plataforma per a la creació i la gestió de vehicles d’inversió.



D’altra banda, l’impuls que el banc està fent cap a la innovació en el seu model de negoci ha estat també un dels punts valorats. Crèdit Andorrà està immers en un procés de digitalització de productes i serveis per donar resposta a les noves necessitats del mercat i als nous perfils de clients. En aquest sentit, destaquen iniciatives com Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, que permet als clients una gestió integral de les seves inversions.



També s’han valorat iniciatives de compromís social, com el fet de ser el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i la primera entitat a comprometre’s amb l’adopció de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).



Els màxims representants de Crèdit Andorrà han agraït als clients la seva confiança i a l’equip humà del Grup, el seu esforç. El conseller delegat, Josep Peralba, ha destacat que «el premi de Banc de l’Any d’Andorra, juntament amb el que ens van atorgar a l’octubre com a millor entitat del país en banca privada, és un doble reconeixement a la consolidació com a banc de referència al país, tant pel que fa al negoci com al compromís social. Aquest premi ens encoratja a mantenir la voluntat d’innovar constantment i de treballar amb perseverança per l’excel·lència en el servei».