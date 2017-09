Una donació de cordó umbilical del país ajuda a salvar la vida d'un nen

S’ha realitzat el segon trasplantament d’èxit amb una unitat recollida a Andorra

La comissió de seguiment del programa de donació d’unitats de sang de cordó umbilical va celebrar ahir la reunió anual a l’edifici administratiu del Govern per valorar els resultats assolits i va informar d’una de les fites que s’han produït els darrers mesos: durant el primer semestre d’aquest any s’ha realitzat un segon trasplantament d’èxit amb una unitat de sang de cordó recollida a Andorra i que ha servit per salvar la vida d’un nen de set anys. Durant la reunió, tal com va destacar l’executiu, es van abordar, d’un costat, les elevades xifres de donació i, de l’altre, la