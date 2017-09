El nou escenari canvia totalment la feina dels facultatius i no es va exposar en una assemblea

L’acord que van firmar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi de Metges canvia tot el model d’atenció sanitària. Estableix la figura del metge de capçalera (referent) que marcarà el sistema sanitari de forma global i fixa una sèrie de deures i obligacions als facultatius. És el canvi més important a la sanitat andorrana, i la majoria dels metges, tant generalistes com especialistes (segons les fonts consultades) estan indignats amb el Col·legi perquè no se’ls ha consultat el contingut. Diferents facultatius van explicar que existeix un sentiment barrejat d’indignació i impotència perquè no s’hagi posat damunt la