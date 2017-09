Querella de Cinca contra Crónica Global i Samarra a Barcelona

El ministre demana la rectificació i disculpes per difamació i calúmnies, i 30.000 euros de sanció

Els jutjats de Barcelona van acollir dimarts la vista oral del judici per la querella presentada per Jordi Cinca contra el mitjà digital Crónica Global, el seu director, Xavier Salvador, el periodista Carlos Quílez i l’expresident d’Orfund Joan Samarra Naudi. El ministre els acusa d’intromissió en l’honor, falsedat i difamació per les notícies publicades que el vinculaven a les acusacions de Samarra respecte a l’afer dels lingots d’or d’Orfund. El jutge va analitzar ahir la petició dels advocats de les dues parts. Cinca demana que es declarin els articles com a intromissió il·legítima en l’honor i que es retirin totes