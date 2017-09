Els catedràtics Enoc Albertí i Joaquín Tornos avalen que a la llei no hi ha cap vulneració legal

Els informes encarregats per Govern als catedràtics Enoc Albertí i Joaquín Tornos avalen la constitucionalitat de les lleis de transferències i competències comunals (la reforma del sistema de finançament i acció de les administracions locals), i refusen els arguments de l’informe encarregat pel cònsol lauredià, Josep Vila, al jurista Miguel Ángel Aparicio. Els treballs d’Albertí (catedràtic en dret constitucional) i Tornos (catedràtic en dret administratiu) no només consideren erronis els arguments exposats per Aparicio, sinó que han fet un repàs de les lleis punt per punt i garanteixen que no hi ha ni un sol element d’inconstitucionalitat en els textos.