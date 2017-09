Jover destaca la inclusivitat de les escoles del Principat

El ministre diu que un 95% dels nens i nenes assisteixen a centres públics

El ministre d’Educació, Eric Jover, va posar en relleu ahir “el caràcter inclusiu” dels tres sistemes educatius del Principat i va defensar que “un 95% dels nostres alumnes estan en escoles públiques”. Per a Jover, elements com “la inclusivitat i l’atenció a la diversitat” són el “pal de paller” de l’estructura educativa del país. Així, va assenyalar que el Govern posa “les eines” per fer-ho possible.

El ministre va parlar en l’acte oficial d’inauguració del curs 2017-2018 en què, dues setmanes i poc després de l’inici de classes, va recordar que “cadascun dels sistemes fa esforços per millorar la seva qualitat”