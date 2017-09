Defensa que la ciutadania pugui “expressar-se lliurement de forma democràtica i pacífica”

El Partit Socialdemòcrata (PS) va emetre ahir un comunicat de premsa en què es posiciona respecte del referèndum d’auto- determinació de Catalunya con­vocat per al proper diumenge 1 d’octubre per la Generalitat i sobre les actuacions realitzades pel govern espanyol per impedir-lo. Al respecte, el PS denúncia que, al seu entendre, “s’estan vulnerant principis i drets que han de ser fonamentals, i per tant defensats fermament a qualsevol democràcia moderna”. La formació posa en relleu la seva “inquietud” perquè a Catalunya s’estiguin vulnerant els drets a la llibertat d’expressió, d’informació i de reunió. “Aquestes vulneracions, que en algun cas poden