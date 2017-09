Als nous caixers de MoraBanc es pot ingressar moneda

Actualitzada 26/09/2017 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

Els nous caixers automàtics que MoraBanc ha instal·lat a les seves oficines centrals de l’avinguda de Meritxell i del Pas de la Casa permetran, entre altres funcionalitats, ingressar xavalla o monedes i estan preparats per fer ingressos de fins a 200 bitllets en cada operació. Els caixers separen les monedes del paper, encara que estiguin barrejats, i fa el càlcul de la quantitat de diners que es pot ingressar al compte corrent, indicant el número d’IBAN.

Aquestes noves terminals són ingressadores i dispensadores de canvi, i milloren les funcionalitats que ja oferien, afegint-ne de noves, especialment dirigides als comerços i negocis. Aquest nou servei permetrà als clients del banc fer els seus ingressos, a qualsevol hora i dia, sense haver d’entrar a les oficines.

Segons va expressar l’entitat bancària a través d’un comunicat, la seva intenció és seguir millorant i ampliant els seus canals per afavorir que els clients puguin fer gestions en qualsevol moment. En aquesta línia, aquests nous caixers s’afegeixen a la banca online i a l’aplicació per dispositius mòbils que es va estrenar a finals de l’any passat i que ha tingut una excel·lent acollida entre els seus clients.