Alliberen els dos cabirols recuperats per la Unitat de Fauna

La Unitat de Fauna ha alliberat aquest dilluns al matí les dues cries de cabirol que des de principis de juliol es recuperaven al centre de Santa Coloma. Tal com s'ha informat des del Govern mitjançant un comunicat ho ha fet en un terreny privat a Juberri, on romandran uns dies en període d'adaptació abans de deixar-los totalment en llibertat. Va ser un ramader d'Ordino qui va trobar els dos animals, i van haver de ser posats sota custòdia perquè a causa de la intervenció humana la seva mare no els hauria alletat.



Per procedir a l’alliberament dels animals, els efectius de la Unitat de Fauna del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat han treballat de manera molt acurada per tal de manipular el mínim els cabirols i provocar-los el menor estrès possible. Una vegada han estat degudament sedats per un veterinari del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, se’ls ha traslladat fins a un terreny, de grans dimensions i òptim per aquest tipus d’operacions, cedit per un propietari privat situat a la zona dels plans de Juberri. Aquí romandran entre set i deu dies, i passat aquest període d’adaptació se’ls deixarà sortir de manera voluntària perquè puguin entrar al bosc i començar així la seva vida en total llibertat. Actualment, els cabirols pesen uns 10 quilos, i tenen l’edat idònia per a l’adaptació al medi natural abans de l’arribada de l’hivern.



Tal com ha recordat el Govern, les dues cries van ser trobades per un ramader a principis de juliol, al seu terreny a la parròquia d’Ordino, i les va agafar pensant que estaven abandonades. Posteriorment va avisar els banders, que van haver de portar els cabirols al centre de la Unitat de Fauna perquè la mare dels animals ja no els hauria alletat a causa de la intervenció humana. Per evitar aquest rebuig entre animals, el Govern recorda que la manipulació de qualsevol cria l’han de fer exclusivament en primer lloc els banders, amb les tècniques adients. El Centre de Recuperació de Fauna atén al llarg de l’any, per motius diversos, uns 200 animals.